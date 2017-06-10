Мехико, 10 июня, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Персидского залива должны найти выход для урегулирования ситуации вокруг Катара. Об этом глава германского правительства заявила на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето сегодня, 10 июня.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Напомним, 5 июня с Катаром разорвали отношения Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты и Египет. Власти этих стран заявили, что Катар поддерживает террористов и дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

Вскоре власти Йемена, восточной части Ливии, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова заявили о разрыве отношений с Катаром. Сенегал отозвал своего посла в Дохе. Власти Джибути заявили о снижении уровня дипломатических отношений с Катаром.

Меркель заявила, что власти Германии обеспокоены ситуацией вокруг Катара, и посоветовала найти точки соприкосновения.

«Мы обеспокоены ситуацией в Катаре, все страны Персидского залива должны работать вместе для поиска решения», — сказала Меркель.

Также она считает, что решение дипломатического конфликта не будет найдено до тех пор, пока в процесс не будут вовлечены все крупные региональные игроки, в частности, Иран и Турция.