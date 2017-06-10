Кёльн, Германия, 10 июня, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Более 10 тыс. мусульман зарегистрировались на марш протеста против террора, ведущегося исламскими радикалами, который состоится в Кёльне 17 июня, передает Die Zeit.

Charles Roffey Протесты беженцев в Европе

Демонстранты выйдут на улицу с лозунгом «Не с нами!».

«Террористы, совершающие тяжкие преступления «во имя ислама», оскверняют нашу религию, они — не с нами», — отметил один из организаторов демонстрации.

Это событие пройдет в середине священного для мусульман месяца Рамадан и должно стать «символом сопротивления» исламскому террору, пишет издание.

Марш протеста в Кёльне одобрила председатель Либерально-мусульманского союза Германии Ламия Каддор.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить радикализацию мирных мусульман, — отметила она. — Эта проблема касается не только их, но и всего немецкого общества».