Петропавловск-Камчатский, 10 июня, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Сообщается, что, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в 10:00 по местному времени был зафиксирован выброс пепла на вулкане Ключевская сопка. Высота подъема столба пепла составила до семи тысяч метров над уровнем моря. Высота самого вулкана составляет 4850 метров.

НАСА Вулкан Шивелуч из космоса (10 июля 2007 г)

Облако пепла из вулкана Ключевской распространилось в западном направлении от вулкана в сторону села Атласово. Однако шлейф пепла быстро рассеялся. Выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано. Туристических групп в районе вулкана нет.

Кроме того, KVERT зафиксировал выброс пепла на высоту в восемь тысяч метров из вулкана Шивелуч. Шлейф распространился на 12 километров к западу и юго-западу от вулкана.

Обоим вулканам установлен повышенный «оранжевый» код авиационной опасности. Это значит, что в любое время на них могут произойти опасные для низколетящих самолетов пепловые выбросы на высоту до восьми километров.

Напомним, Ключевская сопка — самый большой действующий вулкан на Евразийском континенте. Его извержение началось 3 апреля 2016 года.