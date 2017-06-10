Брюссель, 10 июня, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер усиливает давление на страны ЕС, которые отказываются принимать беженцев со стран Италии и Греции, передает Der Spiegel.

un.org Беженцы

«На следующей неделе Еврокомиссия будет решать, будет ли она инициировать процедуры против этих стран из-за несоблюдения квот по соглашению перераспределения беженцев», — отмечает Юнкер 9 июня в интервью изданию.

Напомним, соглашение по перераспределению беженцев было принято в 2015 году.

Все страны ЕС согласились взять на себя обязательство разместить в своих странах определенное количество мигрантов, чтобы «облегчить ношу» Италии и Греции, которые больше всех «страдают» от наплыва беженцев.

Такие страны, как Венгрия, Словакия, Польша и Чехия, не хотят принимать беженцев и давать им убежище в своих странах, хоть и подписали соглашение.

«Условия соглашения должны соблюдаться всеми странами, — добавляет он. — Евросоюз — это не улица с односторонним движением».

«Я буду выступать за наказание этих стран», — подытожил Юнкер.