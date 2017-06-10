Лондон, 10 июня, 2017, 06:57 — ИА Регнум. Результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании стали известны 9 июня, для Консервативной партии во главе с Терезой Мэй они были «плачевными», пишет Der Spiegel.

Petr Kratochvil Брексит

Напомним, тори, стремившиеся укрепить свои позиции и заручиться большинством мест в парламенте, получили 318 мандатов (для большинства требуется 322 места).

Теперь они должны формировать коалиционное правительство меньшинства.

Главный вопрос перед европейскими политиками состоит в том, как британцы будут вести переговоры по Brexit, и на каких условиях может состояться выход страны из ЕС.

Независимо от того, сядут ли Лондон и Брюссель за стол переговоров, в конце марта 2019 года членство Великобритании в Евросоюзе закончится, добавляет издание.

«Несмотря на результаты выборов и другие проблемы, сделка между двумя сторонами должна состояться, — отмечает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию. — Если бы сделка не состоялась, для Соединенного Королевства это было бы катастрофой так же, как и для ЕС».

Юнкер по-прежнему считает, что Brexit — это трагедия для британцев и для ЕС, и что теперь, после проведения выборов, вести двусторонние переговоры будет все сложнее.

Не исключено, что переговоры могут быть прерваны, как и вся процедура выхода страны из ЕС, но для этого необходимо согласие всех стран и органов ЕС, пишет Der Spiegel.