Вашингтон, 10 июня, 2017, 05:54 — ИА Регнум. Финансовая состоятельность НАТО обусловлена в первую очередь правильной политикой Вашингтона, заявил американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Кукрыниксы. НАТО

«Благодаря нашим усилиям деньги стали притекать, — сказал он. — Другие страны начали понимать, что необходимо платить».

Трамп выразил одобрение Румынии, которая увеличила свои военные расходы. Он сказал, что Вашингтон рассчитывает на такие же действия со стороны других членов альянса.

Напомним, Трамп начал поднимать вопрос финансирования НАТО в ходе своей предвыборной кампании. В январе 2017 года он сказал, что альянс является устаревшей структурой. По его оценке, только пять стран из 28, в том числе Великобритания, платят за оборону столько, сколько нужно.

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В апреле Трамп пересмотрел свое отношение к НАТО — после того, как силы альянса начали, как он считает, активнее бороться с терроризмом. «Она больше не является устаревшей», — сказал он.

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