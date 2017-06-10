Лондон, 10 июня, 2017, 05:37 — ИА Регнум. Пост заместителя премьер-министра может быть создан в британском правительстве для Бориса Джонсона, действующего министра иностранных дел, пишет газета Telegraph.

Think London Борис Джонсон

Другим вариантом является сохранение за Джонсоном поста министра иностранных дел.

«По меньшей мере, он останется министром иностранных дел, но есть предположения, что [премьер-министр Великобритании Тереза] Мэй сделает его заместителем премьер-министра», — говорится в публикации.

Отмечается, что Джонсон для Мэй был необходим как «ключевая фигура Brexit». Если бы на выборах консерваторы набрали больше голосов, она бы не нуждалась в Джонсоне, как теперь.

«Убедительная победа на выборах позволила бы ей продавать Brexit самой», — пишет издание.

Напомним, 8 июня в Великобритании завершились досрочные парламентские выборы. Консерваторы победили, но абсолютного большинства в парламенте не получили.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мэй и Джонсон переизбраны в новый парламент.

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