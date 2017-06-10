Вашингтон, 10 июня, 2017, 05:15 — ИА Регнум. «CNN принял решение не сотрудничать с Резой Асланом в производстве серий «Верующих», — сказано в сообщении.

Omn.ru Экс-телеведущий CNN, американский писатель Реза Аслан

Напомним, резкое заявление Аслана было сделано в ответ на действия Трампа. После двойного теракта в Лондоне 4 июня американский президент написал в своем Тwitter о необходимости быть «жесткими, умными и бдительными».

«Нам нужны запреты на въезд в качестве дополнительного уровня безопасности!» — говорилось в сообщении Трампа.

Комментируя эти слова главы государства, Аслан в соцсети назвал Трампа «куском дерьма» («the piece of shit»). «Этот кусок дерьма является позором и пятном на институте президентства не только в Америке, — написал он. — Он также позор для всего человечества».

Спустя некоторое время ведущий одумался и удалил твит, а затем публично извинился за свою формулировку. В его микроблоге на месте оскорбительной публикации появились извинения.

«Мне следовало использовать выражения получше для того, чтобы выразить свой шок и разочарование из-за того, что президент показал отсутствие сострадания по отношению к жертвам атак в Лондоне», — написал он.

Тем не менее, телеведущий, работавший на CNN, уволен, как и телеведущая Кэти Гриффин, сфотографировавшаяся с муляжом отрезанной головы Трампа. Вызывающие фотографии задели не только Трампа.

Извинения, которые принесла женщина в Instagram, не помогли ей сохранить работу.

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