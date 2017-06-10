Бразилиа, 10 июня, 2017, 04:46 — ИА Регнум. Оправдательный приговор бразильскому президенту Мишелу Темеру вынесен Высшим избирательным судом Бразилии по делу о нарушениях в ходе предвыборной кампании 2014 года, сообщает Reuters.

Rob Sinclair Здание Федерального верховного суда Бразилии

В пользу оправдания Темера высказались четыре человека, против него — три.

Напомним, речь идет о выборах 2014 года, в результате которых президентом Бразилии была избрана Дилма Руссефф (в 2016 году ей был объявлен импичмент). Темер был вице-президентом при Руссефф.

Согласно показаниям, руководители компании Odebrecht передали по меньшей мере 150 миллионов реалов на избирательную кампанию Русеф и Темера, причем примерно одна треть этой суммы может считаться взяткой.

Эти признания последовали почти через два года после открытия судебного разбирательства. Для большинства судей их использование нарушило бы право на полную защиту, так как в первоначальном обвинительном акте не было показаний Odebrecht.

В случае, если бы Темеру вынесли обвинительный приговор, ему могли объявить импичмент, признав недействительной его победу на выборах.

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