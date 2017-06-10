Вашингтон, 10 июня, 2017, 04:27 — ИА Регнум. Тайные переговоры о зонах деэскалации в Сирии проводятся Москвой и администрацией американского президента Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal.

(сс) Elizabeth Arrott Сирийский Блокпост

Ссылаясь на некое должностное лицо в Вашингтоне, издание отмечает, что на эту тему дважды проводились переговоры. Причем вторые, как уточняется, состоялись на территории Иордании приблизительно в конце мая.

По данным источника, на этой неделе должна была пройти еще одни встреча, но ее перенесли на более поздний и пока неопределенный срок.

Названы участники переговоров, представляющие Вашингтон. Один из них — спецпосланник американского президента по Сирии Майкл Ратни.

Другой — специальный представитель президента по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгурк.

Источник издания утверждает, что Вашингтон ведет с Москвой переговоры, чтобы согласовать действия по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и создать новые зоны деэскалации.

Напомним, идея создания на сирийской территории зон деэскалации была озвучена российской стороной в Астане на саммите по политическому урегулированию ситуации в Сирии. Россией, Ираном и Турцией 4 мая был подписан соответствующий меморандум.

В четырех зонах деэскалации запрещены военные действия, в том числе и полеты военной авиации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня российский президент Владимир Путин заявил, что благодаря достигнутым в Астане результатам появился реальный шанс укрепить режим прекращения боевых действий и придать импульс межсирийскому переговорному процессу в Женеве.

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Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что меморандум позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями.

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