Якутск, 10 июня, 2017, 04:25 — ИА Регнум. В Якутии 15% жилья — аварийное, и на решение этой проблемы республике потребуется ещё 100 млрд рублей помимо уже потраченных 30 млрд. Об этом 10 июня в рамках прямой линии заявил глава региона Егор Борисов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Geomosk Поселок Предпорожный, Якутия

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«В республике от общего объёма жилья — 15% аварийное, в таких условиях живут люди. На расселение мы затратили 30 млрд рублей, а нам необходимо ещё 100 млрд рублей, поэтому мы поставили вопрос перед федеральным центром. Это одна из эффективных программ в РФ, которую люди чувствуют на себе, но в этом году она заканчивается, и недавно на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин озвучил, что программа будет подготовлена в течение 2018 года, а с 2019 года начнёт реализовываться», — напомнил Егор Борисов.

Он сообщил, что и в 2018 году расселение якутян из ветхих домов будет идти на деньги региона несмотря на сложности с бюджетом, но, скорее всего, в гораздо меньших объёмах.

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Что касается этапа программы по расселению домов, заявленных в список аварийных до 2012 года, Егор Борисов выразил уверенность о её завершении в сроки.

«Мы выполним эту программу до 1 сентября 2017 года. У нерюнгринцев есть определённые сомнения, потому что в Серебряном бору строительство только начато. Но принят ряд мер, чтобы программа была реализована, мы это сделаем, а если до конца года и останутся какие-то хвосты, мы их подберём», — заверил глава Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на апрель программа расселения из ветхого жилья в Якутии была выполнена на 70%. Вовремя не сдано 35 домов, отставание от графика допущено в пятнадцати районах республики. При этом многие из тех, кто переехал в новые квартиры, жалуются на холод в них, трещины в стенах и другие недоделки. Такие жалобы поступали в республиканское отделение ОНФ из Алданского, Таттинского районов Якутии, городского округа республиканской столицы и нашли своё подтверждение при проверке.

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