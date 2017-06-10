Вашингтон, 10 июня, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Запрос на предоставление записей телефонных переговоров американского президента Дональда Трампа и бывшего директора ФБР Джеймса Коми поступил в администрацию главы США от спецкомитета по разведке Палаты представителей американского конгресса, пишет газета Politico.

(сс) UpstateNYer Здание Конгресса США

Уточняется, что запрос направили глава расследования Майкл Конуэй (Республиканская партия) и Адам Шифф (Демократическая партия). Срок предоставления — до 23 июня.

Издание поясняет, что речь идет о записях телефонных переговоров, которые могли бы «подтвердить», по мнению ведущих расследование, «вмешательство России» в минувшие президентские выборы в США.

Напомним, Трамп, отвечая на вопрос о возможных записях бесед с Коми, ответил: «Я вам, возможно, скажу в самом ближайшем будущем». До этого Трамп заявлял, что может рассказать о деталях своих переговоров в Коми под присягой.

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Джеймс Коми был уволен с поста главы ФБР по инициативе Трампа 9 мая 2017 года после доклада в конгрессе. В США противники Трампа полагают, что Коми стал опасен для Трампа, потому что в расследовании дела о «вмешательстве России» в американские выборы получил компрометирующую президента информацию.

В ходе расследования Коми признался, что Трамп напрямую не просил его свернуть расследование «вмешательства России», однако намекал на это. 9 июня бывший глава ФБР дал показания в американском сенате, сообщив, что передавал сотрудникам СМИ содержание доверительных разговоров с президентом.

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