Вашингтон, 10 июня, 2017, 03:16 — ИА Регнум. Экономическая блокада Катара Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом является препятствием для военных действий США против террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) и должна быть ослаблена, сообщил журналистам американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

«Мы призываем Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослаблять блокаду Катара», — заявил он.

Госсекретарь обратил внимание, что катарская проблема возникла во время священного для мусульман месяца Рамадан, и может иметь непредвиденные последствия, поэтому нужно срочно решать этот вопрос.

По словам Тиллерсона, Вашингтон выступает в поддержку Кувейта, регулирующего катарский кризис.

Напомним, 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, а также Бахрейн, разорвали с Катаром дипломатические отношения, обвинив Доху в финансировании терроризма и в дестабилизации ситуации в ближневосточном регионе.

Затем к этим странам присоединились еще шесть государств. На Катар были наложены экономические санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что блокада Катара мешает военным операциям против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он пояснил, что из-за блокады возникли сложности проведения операций с находящейся на территории Катара авиабазы аль-Адид.

На этой базе располагаются более 11 тысяч американских военнослужащих и представителей так называемой антитеррористической коалиции во главе с США.

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