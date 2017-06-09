Вашингтон, 10 июня, 2017, 02:31 — ИА Регнум. Встреча главы США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным запланирована президентской администрацией в Вашингтоне, сообщает Bloomberg.

Sean Spicer, White House press secretary Трамп говорит с Путиным по телефону

Ссылаясь на представителя администрации американского президента, издание уточняет, что встреча состоится в июле во время визита Трампа в Европейский союз. Предположительно, встреча пройдет в дни саммита G20 в Гамбурге (Германия).

Отметим, 10 июня в Белом доме заявили, что в рамках визита в ЕС Трамп собирается посетить Польшу.

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Напомним, 7−8 июля 2017 года в Гамбурге пройдет 12-й саммит G20. В нем, в том числе, примут участие президенты России и США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительная договоренность о встрече Путина и Трампа была достигнута во время телефонного разговора в первых числах мая.

6 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона планирует эту встречу. Но заявлений для прессы сделано не будет.