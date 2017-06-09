Вашингтон, 10 июня, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Приглашение президента Польши Анджея Дуды нанести в страну визит перед саммитом G20 принято американским президентом Дональдом Трампом, сообщили 10 июня в пресс-службе Белого дома.

Olaf1541 Варшава, Польша

«Президент Дональд Трамп принял приглашение президента Республики Польша Анджея Дуды о том, чтобы посетить Польшу перед саммитом G20 в Гамбурге в Германии», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что этот визит свидетельствует о том «большом значении», которое придает укреплению коллективной безопасности НАТО американская администрация. Польшу в Вашингтоне назвали «одним из ближайших союзников в Европе».

Находясь с восточноевропейской стране, американский лидер примет участие во встрече так называемой «Инициативы трех морей» (саммит ряда стран Восточной Европы — в том числе Литва, Латвия, Эстония, Хорватия).

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Напомним, 12-й саммит G20 состоится в Гамбурге (Германия) 7−8 июля 2017 года. В саммите будет принимать участие российский президент Владимир Путин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля советник польского президента по международным делам Кшиштоф Щерский заявил, что Варшава заключила контракт с американской компанией Cheniere Energy на разовую поставку сжиженного природного газа (СПГ). Поляк подчеркнул, что это стало возможно «благодаря поддержке» Трампа.

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5 июня заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский завил, что Варшава собирается закупить в США новые истребители пятого поколения F-35 «Лайтнинг-2».

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