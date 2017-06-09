Москва, 10 июня, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну рассказал о том, что у него его есть внуки, но времени играть с ними у него мало, передает СNN.

Kremlin.ru Владимир Путин

На вопрос Стоуна о внуках и о том, любит ли их президент, Путин ответил, что они есть и что он их любит.

«Путин сказал, что да, но признал, что у него немного времени, чтобы играть с ними», — сказал Стоун.

Напомним, 12 июня на кабельном телеканале Showtime выйдет первая серия документального фильма «Интервью с Путиным». Фильм представляет собой развернутое интервью, которое было записано в течение 12 встреч.

Американский режиссер работал над лентой два года. Он объяснил, что такой фильм необходим, чтобы американские зрители смогли увидеть другую, отличающуюся от общепринятой на Западе, точку зрения о России и о российском президенте.

Стоун пояснил, что российско-американские отношения обостряются, и их дальнейшее ухудшение нужно остановить.

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В фильме, отрывки из которого публикуются в интернете, Стоун задавал Путину вопросы на разные темы, в том числе и об отношениях Москвы и Вашингтона. По словам президента, кто бы ни приходил к власти в США, ее политика не меняется.