Лондон, 10 июня, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Окончательные итоги досрочных выборов в британский парламент официально обнародованы, передает ВВС.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец, Лондон

Лидер голосования — Консервативная партия — получила в парламенте 318 мандатов, Лейбористская партия — 262 места в законодательном органе.

Шотландская национальная партия получила 35 мандатов. Либеральные демократы — 12 мест.

Десять мест в парламенте досталось Демократической юнионистской партии, североирландской «Шинн Фейн» — семь мест, Партии Уэльса — четыре и Партии зеленых — одно место.

Напомним, досрочные выборы в британский парламент были объявлены в связи с тем, что в июне 2016 года страна на референдуме проголосовала за выход из состава Европейского союза. После ухода с поста премьер-министра Дэвида Кэмерона должность заняла лидер Консервативной партии Тереза Мэй.

В парламенте мнения по поводу Brexit разделились, и Мэй инициировала проведение досрочных выборов. Европейские СМИ пишут о произошедшем парадоксе: глава правительства объявила досрочные выборы, чтобы укрепить свои позиции, а в итоге — только усугубила положение своей партии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, абсолютного большинства (322 мандата) Консервативная партия в ходе голосования не набрала. Теперь ей придется формировать коалицию в правительстве: вероятно, с Демократической юнионистской партией.

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