Москва, 10 июня, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Лица, причастные к распространению дезинформации о сбоях в работе платежных терминалов в крупных российских банках, установлены, сообщили в пресс-службе МВД России.

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Отмечается, что МВД начало проверку после обращения Роскомнадзора по поводу сообщений в интернете о том, что в результате DNS-атаки произошел сбой в работе платежных систем ряда крупных банков.

«МВД России совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что процессуальное решение будет принято по итогам начатой проверки.

Напомним, 9 июня в интернете появились сообщения о сбое в работе систем Сбербанка, в результате которого наблюдались затруднения со снятием наличных, переводами денег и с оплатой. Сбой наблюдался в течение 40 минут, после чего был устранен.