Уфа, 10 июня, 2017, 00:33 — ИА Регнум. В Уфе накануне дня города, празднуемого одновременно с Днём России, продолжается обсуждение политики наименования улиц, установки памятников и памятных знаков. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, названия улиц и памятники могут стать точками притяжения туристических потоков.

Светлана Нургалеева ИА REGNUM Скульптурная композиция в центре Уфы

Даёшь Довлатова!

По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, в Уфе подобных точек явно не хватает. «В этом контексте все чаще среди лидеров общественного мнения Уфы возникает имя известного писателя Сергея Довлатова, которое, безусловно, не достаточно представлено на карте Уфы. По сути, есть только мемориальная табличка в его честь на доме, в котором он родился по ул. Гоголя. Отрадно, что уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов признает это и готов способствовать, если так можно выразится, увековечиванию знаменитых уроженцев Уфы. На мой взгляд, это именно те вопросы, которые должна решать муниципальная власть, выстраивая диалог с горожанами», — отметил эксперт.

Признавая, что уроженец Уфы Довлатов как писатель состоялся в Ленинграде, а затем и вовсе эмигрировал в США (его дочь, кстати, сейчас является вице-президентом знаменитой UniversalPictures), поклонники его творчества полагают, что это вовсе не отменяет возможности увековечить его имя в названии одной из новых улиц Уфы. Причем речь не должна идти о переименовании одной из центральных улиц города. Скорее целесообразно говорить о наименовании какой-либо новой улицы столицы республики, тем более, что город постоянно развивается и новые улицы постоянно появляются. Без фигуры Сергея Довлатова, по их мнению, невозможно представить современную российскую литературу. В качестве примера ими приводится проведение на территории Псковской области фестиваля «Довлатовфест», наличие переулков в честь писателя в Нью-Йорке и даже в Ухте.

«Понятно, что в эпоху парада суверенитетов у руководства республики были другие приоритеты, однако с приходом к власти нынешнего руководителя республики Рустэма Хамитова ситуация поменялась, — утверждает политолог. — В 2011 году в доме, где родился Довлатов, была установлена табличка. Ранее же у руководство республики имя Довлатова вызывало, мягко говоря, непонимание. Задавался недальновидный вопрос: «Что он сделал для Башкортостана?». Полагаю, задававшие такие вопросы чиновники даже не подозревали о возможности повысить туристическую привлекательность Уфы и культурном наследии». По мнению эксперта, не надо забывать, что Уфа — многонациональный мегаполис, к которому имеют отношение многие известные и знаменитые деятели культуры. Скрипач Владимир Спиваков, рок-музыканты Юрий Шевчук, Земфира и многие другие, безусловно, заслужили, чтобы их имена были зафиксированы на карте города.

Политолог Николай Евдокимов также считает правильным называть улицы Уфы именами выдающихся земляков или людей, чья жизнь тесно связана с нашим городом. «Для горожан важно помнить свои исторические корни, важно формировать национальную и региональную идентичность. История города будет пустой и невзрачной, если мы не будем хранить память о наших выдающихся земляках», — уверен эксперт.

Однако, считает политолог, не стоит переименовывать улицы. «Название улиц — это тоже часть нашей истории, они показывают, как развивалось наше государство и республика, в каком направлении шел вектор, — рассуждает Евдокимов. — Поэтому имеет смысл давать новые имена новым улицам, в новых микрорайонах Уфы». Кроме того, нужно не просто давать названия, но и на уровне города, через городские СМИ, в школах Уфы проводить мероприятия по сохранению в памяти потомков имён выдающихся горожан. «Что толку назвать улицу, если никто не будет знать, в честь кого она названа? Много ли уфимцев знают, в честь кого названы, например, улицы Николая Дмитриева, Ферина, Злобина?» — спрашивает политолог. Также Евдокимов не считает нужным «называть улицы именами политиков: генерал-губернаторов, градоначальников, первых секретарей обкома и так далее», так как это «всегда несёт на себе серьёзный элемент политической конъюнктуры». «У нас достаточно имён в сфере культуры, науки, героев войны, людей, память о которых может служить фактором общественной консолидации, и чьи имена ещё не увековечены (Рудольф Нуреев, Сергей Довлатов и другие)», — отметил собеседник агентства.

Ликбез для депутатов

«Консолидация? О какой консолидации можно говорить, если речь идёт о столь неоднозначных фигурах, как Нуреев и Довлатов?! — восклицают оппоненты политолога. — Безусловно, они оба оставили свой след, один в балете, другой в литературе, но отношение к их творчеству и к их жизненной позиции весьма неоднородное. Мы не против увековечивания памяти и того, и другого, но в таком случае необходимо отдать дань и губернаторам, и городским главам, если они того заслужили».

По мнению уфимских краеведов, оценивать, достоин или недостоин увековечивания тот или иной человек, нужно не по его профессии, а по тому вкладу, который он внес в развитие Уфы и какое влияние он оказал на уфимцев. «А что касается литераторов, то и они подчас были не свободны от конъюнктуры, выполняя тот или иной социальный заказ, выражая идеи тех или иных сил», — добавляют уфимцы.

«Городские главы Александр Малеев и Дмитрий Волков, а также губернатор Александр Ключарёв и благотворительница, храмосоздательница Ирина Бекетова, — перечисляет известный уфимский краевед Павел Егоров. — Участник Бородинского сражения генерал-лейтенант Евграф Гладышев, основатель Уфы воевода Нагой, князь Андрей Ухтомский, и многие другие. Всего около двухсот фамилий, которые благодарные потомки обязаны увековечить».

В 2016 году новым улицам депутаты горсовета Уфы дали имена: Виражная, Веерная, Вольная, Звонкая, Летняя, Молочная, Перспективная, Тюльпанов, 1-я Лучезарная и 2-я Лучезарная. Переулки получили названия: Веерный, Вольный, 1-й Звонкий, 2-й Звонкий, 3-й Звонкий, 1-й Тюльпанов, 2-й Тюльпанов. Среди новых улиц ни одна не получила «фамильного» названия. Депутаты городского совета объяснили свое пристрастие к веерам и виражам тем, что «прислушались к многочисленным обращениям жителей города, которые просили давать новым улицам красивые благозвучные названия, а не фамилии мало кому известных людей».

«Если имя участника Бородинского сражения Евграфа Гладышева неизвестно депутатам, то это их не красит, — считают краеведы. — Пробелы в знании истории собственного города у уфимцев нужно устранять, в том числе и посредством названия улиц».

Улицы — хорошо, памятники — лучше!

Часть опрошенных экспертов полагает, что одних названий улиц для привлечения туристов недостаточно. «Допустим, назовут именем Юрия Шевчука улицу где-нибудь между Федоровкой и Елкибаево, это в Калининском районе Уфы. Кто туда поедет, что это даст? — спрашивают уфимцы. — А вот памятник, другое дело, к памятникам, установленным в людных местах, турист может и потянуться».

По мнению лидера группы «Via Chappa» Ильи Тавлиярова, Уфе необходимы памятники певице Земфире, рок-музыканту Юрию Шевчуку, хореографу Файзи Гаскарову. «Земфире и Шевчуку памятники нужно поставить при жизни, они этого достойны», — считает музыкант.

Историк Рамиль Рахматов высказался за установку памятника солдатам и офицерам Уфимского пехотного полка, чье знамя находится в музее на Бородинском поле. Остро стоит вопрос о памятнике основателю Уфы.

«Между тем Уфу заполонили непонятные уродливые лошади, огромные пчёлы, напоминающие инопланетян фигуры и прочие безобразия», — высказал свою точку зрения литератор Денис Павлов.

«Со вкусом у депутатов и градоначальника, похоже, не всё в порядке. Скорее, в Уфе появится памятник Сталину, чем памятник кому-то из уфимцев», — делают вывод жители города. Они недалеки от истины. Как сообщил агентству член Политического совета Регионального отделения ВПП «Партия Великое Отечество» Ришат Зарипов, в Уфе активно идёт сбор подписей за установку памятника Сталину. Собеседник ИА REGNUM убежден в целесообразности идеи установки такого монумента, «поскольку Сталин презрел опасность быть оклеветанным, неправильно понятым, принимал решения, которые требовала эпоха и, приняв страну с сохой, оставил сверхдержавой. Уже не говоря о том, что решение об учреждении Башкирской АССР подписывал никто иной, как Сталин».

«Пока историки и краеведы будут выяснять между собой, кому нужен в Уфе памятник, сталинисты добьются своей цели», — предполагают горожане.