Москва, 10 июня, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Рейтинг из десяти «самых добрых российских городов» представлен Общественной палатой России, сообщили в пресс-службе ОП.

Айтен Юран Река Смоленка, Санкт-Петербург

«Общественная палата РФ обнародовала рейтинг 10 самых добрых городов страны, составленный по итогам весеннего этапа всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел», — сообщили в пресс-службе.

На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором — Химки (Московская область), на третьем — Кронштадт.

В первую пятерку также вошли Казань и Ульяновск. На шестом месте Уссурийск (Приморский край), на седьмом — Чебоксары.

Москва заняла восьмое место. Девятую позицию отдали Ростову-на-Дону, десятую — Нижнему Новгороду.

«Как отмечают организаторы, в рамках акции жители именно этих городов организовали наибольшее количество экологических мероприятий», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что весной по стране было организовано 35 тысяч мероприятий, связанных с экологией в рамках «Марафона добрых дел»: более трех тысяч субботников, свыше полутора тысяч акций сбора вторсырья и утилизации вредных отходов, около 350 мероприятий, направленных на сбор средств для приютов, в которых содержатся животные.

Комментируя итоги «марафона», член Общественной палаты Елена Сутормина отметила, что результаты ее инициативы можно считать положительными.

«За три месяца проведения акции в ней приняли участие более 100 тысяч человек из 1 600 населенных пунктов, которые доказали, что им небезразлична экологическая ситуация в стране», — уточнила она.

Сутормина подчеркнула, что, как показали результаты акции, «Год экологии — это в первую очередь инициативные граждане».

Отметим, что также ОП был составлен список самых добрых участников «марафона». Лидирует в этом рейтинге житель Химок Елена Баева. Активист организовала сбор книг для восстановления сгоревшей библиотеки в Плесецке (Архангельская область). В акции были задействованы более 500 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня городское управление Роспотребнадзора сообщило, что состояние воды в акватории Санкт-Петербурга не соответствует требованиям санитарного законодательства практически везде, кроме единственного водоема — озера Безымянное в Красном Селе на юго-западной окраине города.