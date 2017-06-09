Кишинёв, 10 июня, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) и партия «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПСРМ, документ был подписан в Москве лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым и главой ПСРМ Зинаидой Гречаной.

jurnal.md Владимир Плахотнюк и Игорь Додон

Медведев назвал «добрыми» отношения между двумя партиями и выразил надежду, что в конечном счете они «конвертируются в более современные дружественные связи между нашими странами, потому что совершенно очевидно, что межгосударственные отношения по очень многим параметрам отстают от межпартийных».

В свою очередь Гречаная напомнила, что дружеские отношения России и Молдавии складывались на протяжении многих веков. «Когда некоторые временщики в политике пытаются их разорвать, им это просто не удается. Республика Молдова последовательно выступает за стратегическое партнерство с Россией, и это не пустые слова. Мы в это верим, активно идем по этому пути», — заявила председатель ПСРМ.

По ее словам, молдавский народ «очень нуждается» в сотрудничестве, которому дали старт президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон. Гречанок добавила, что для Партии социалистов Молдавии очень важно сотрудничество с правящей партией России, у которой «накоплен огромный опыт».

«Мы благодарны российским коллегам за то, что они с пониманием относятся к внутриполитической ситуации в Республике Молдова. Несмотря на то, что молдавские власти делают все, чтобы разрушить отношения с восточными партнерами, руководство России не пошло на крайние меры, которые ударили бы по Молдове и по нашим гражданам. И люди благодарны. Сразу после демарша молдавского правительства с высылкой российских дипломатов, люди нам звонили и спрашивали: неужели опять возвращаются наши проблемы? Только наладили их разрешение — и снова обострение? Но российские власти не пошли по этому пути, они считают, что Молдову надо поддерживать», — отметила председатель ПСРМ.

«Рад за своих коллег, которые сегодня подписали соглашение о сотрудничестве между Партией социалистов Республики Молдова и партией «Единая Россия», — заявил в свою очередь президент Молдавии Игорь Додон, формально покинувший в соответствии с молдавским законодательством пост лидера ПСРМ после избрания президентом, но остающийся фактическим лидером социалистов.

ИА REGNUM напоминает, что у «Единой России» уже есть один партнер в Молдавии. В 2010 году «единороссы» подписали соглашение о сотрудничестве с ныне правящей Демократической партией Молдавии, возглавляемой Владимиром Плахотнюком. Несмотря на партнерство ЕР с обеими партиями власти Молдавии, политика республики остается радикально антироссийской.