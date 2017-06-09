Британские консерваторы победили на выборах. Не убедительно
Лондон, 10 июня, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Консервативная партия одержала неубедительную победу на досрочных выборах в парламент Великобритании, показывают результаты голосования, опубликованные телеканалом ВВС.
Набрав простое большинство голосов избирателей, британские консерваторы потеряли большинство парламентское.
По итогам голосования, британские консерваторы получили 318 мандатов, Лейбористы — 262, Шотландские националы займут 35 мест в парламенте, Либерал-Демократы взяли 12 мандатов, Демократические юнионисты утешились десятью, Партии Уэльса досталось три, а партия «зеленых» получила всего один мандат.
Ситуация тем более неутешительна для консерваторов, что ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что возглавляемая ею Консервативная партия намерена сотрудничать в новом парламенте с североирландской Демократической юнионистской партией.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Великобритании прошли досрочные выборы в парламент страны.