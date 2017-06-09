Лондон, 10 июня, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Консервативная партия одержала неубедительную победу на досрочных выборах в парламент Великобритании, показывают результаты голосования, опубликованные телеканалом ВВС.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Набрав простое большинство голосов избирателей, британские консерваторы потеряли большинство парламентское.

По итогам голосования, британские консерваторы получили 318 мандатов, Лейбористы — 262, Шотландские националы займут 35 мест в парламенте, Либерал-Демократы взяли 12 мандатов, Демократические юнионисты утешились десятью, Партии Уэльса досталось три, а партия «зеленых» получила всего один мандат.

Ситуация тем более неутешительна для консерваторов, что ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что возглавляемая ею Консервативная партия намерена сотрудничать в новом парламенте с североирландской Демократической юнионистской партией.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Великобритании прошли досрочные выборы в парламент страны.