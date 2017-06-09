Оттава, 10 июня, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы Канады начали операцию по спасению команд парусных судов, участвовавших в трансатлантической парусной гонке Великобритании-США, 9 июня сообщает Reuters.

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Два спасательных самолета и три корабля, а также два гражданских танкера направились в район бедствия трех парусных судов, поврежденных во время шторма, заявили военные в Twitter.

«По крайней мере одно судно потеряло мачту, остальные суда столкнулись с повреждением корпуса или оборудования», — говорится в заявлении канадских военных.

Сигнал SOS поступил из района, расположенного в центре северной части Атлантики. Погодные условия остаются сложными. Высота волн достигает 10−15 метров, а порывы ветра — 100 км/ч.

Напомним, трансатлантическая парусная гонка стартовала 29 мая. 21 судно вышло из Плимута и направилось в Ньюпорт, штат Род-Айленд.