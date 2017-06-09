Стокгольм, 9 июня, 2017, 23:51 — ИА Регнум. 9 июня на стадионе «Френдс Арена» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы А между сборными Швеции и Франции. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Ronnie Macdonald Оливье Жиру

На 37-й минуте таргетман «Арсенала» Оливье Жиру открыл счет ударом со штрафного — 0:1.

Через 6 минут вингер «Тулузы» Джимми Дурмаз сравнял счет после ассиста Людвига Аугустинссона — 1:1.

В конце матча форвард «Тулузы» Ола Тойвовен вывел Швецию вперед потрясающим голом с центра поля — 2:1.

Статистика матча (Швеция/Франция)

Удары 8/12

Удары в створ 4/5

Владение 44%/56%

Фолы 7/12

На данный момент Франция лидирует в группе с 13-ю очками. Швеция осталась на 2-м месте, набрав 13 очков.

Составы на матч:

Швеция: Ульсен, Лустинг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Экдаль, Юхансон, Форсберг, Дурмаз, Берг, Тойвовен.

Франция: Льорис, Менди, Варан, Сидибе, Косьелни, Погба, Гризманн, Матуиди, Сиссоко, Жиру, Пайе.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Погба — 65.

Голы: Жиру 37 — 0:1, Дурмаз 43 — 1:1, Тойвовен 90+3 — 2:1.