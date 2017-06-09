Рига, 9 июня, 2017, 23:49 — ИА Регнум. 9 июня на стадионе «Сконто» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы B между сборными Латвии и Португалии. Матч завершился со счетом 0:3 в пользу португальцев.

Realmadrid.com Криштиану Роналду

В конце тайма форвард «Реала» Криштиану Роналду открыл счет, добив мяч головой в пустые ворота после отскока от Штанги — 0:1.

На 63-й минуте Роналду оформил дубль — 0:2.

Через 4 минуты форвард «Порту» Андре Силва довел счет до разгромного — 0:3. Асситом отметился Криштиану Роналду.

Статистика матча (Латвия/Португалия)

Удары 4/18

Удары в створ 2/11

Владение 32%/68%

Фолы 10/13

На данный момент Португалия осталась на 2-м месте с 15-ю очками. Латвия с 5-ю очками занимает 5-е место.

Составы на матч:

Латвия: Ванин, Горкш, Кожесовс, Ягодинскис, Максименко, Казакокс, Клюшкин, Икауниекс, Шабала, Соловьев.

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Геррейру, Фонте, Соареш, Моутиньо, Карвальо, Гомеш, Мартинш, Роналду, Силва.

Главный арбитр матча: Ковац.

Предупреждения: Клюшкин — 38, Мартинш — 55, Лайзанс — 75, Куарежма — 90.

Голы: Роналду 41 — 0:1, Роналду 63 — 0:2, Силва 67 — 0:3.