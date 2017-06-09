Таллин, 9 июня, 2017, 23:45 — ИА Регнум. 9 июня на стадионе «А. Ле Кок Арена» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы H между сборными Эстонии и Бельгии. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу бельгийцев.

Дмитрий Садовников Насер Шадли

На 31-й минуте скоростной форвард «Наполи» Дрис Мертенс открыл счет, добив мяч в пустые ворота после неудачной игры голкипера — 0:1.

В конце матча вингер «Вест Бромвича» Насер Шадли удвоил преимущество гостей после ассиста Кевина Де Брёйне — 0:2.

Статистика матча (Эстония/Бельгия)

Удары 2/20

Удары в створ 0/12

Владение 29%/71%

Фолы 8/7

На данный момент Бельгия идет на первой строчке с 16-ю очками. Эстония осталась на 5-м месте с 4-мя очками.

Составы на матч:

Эстония: Аксалу, Пикк, Клаван, Метч, Баранов, Тенисте, Васильев, Лутс, Кяйт, Зенев, Дмитриев.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Витсель, Де Брёйне, Феллайни, Карраско, Шадли, Лукаку, Мертенс.

Главный арбитр матча: Битон.

Предупреждения: Метс — 83.

Удаления: Дмитриев — 44.

Голы: Мертенс 31 — 0:1, Шадли 86 — 0:2.