Босния и Герцеговина и Греция сильнейшего не определили
Сараево, 9 июня, 2017, 23:44 — ИА Регнум. 9 июня на стадионе «Билино Поле» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы Н между сборными Боснии и Герцеговины и Греции. Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча (Босния и Герцеговина/Греция)
Удары 9/5
Удары в створ 6/0
Владение 49%/51%
Фолы 18/12
На данный момент Босния и Герцеговина осталась на 3-м месте с 11-ю очками. Греция занимает вторую строчку с 12-ю очками.
Составы на матч:
Босния и Герцеговина: Бегович, Бичакчич, Враньеш, Шунич, Зуканович, Пьянич, Лулич, Вишча, Яяло, Ибишевич, Джеко.
Греция: Карнезис, Манолас, Торосидис, Сократич, Стафилидис, Циолис, Зека, Фартунис, Манталос, Митроглу, Бакасетас.
Главный арбитр матча: Никола Риццоли.
Предупреждения: Манолас — 16, Зуканович — 16, Сократис — 33, Донис — 58, Бичакчич — 61, Яяло — 65, Ибишевич — 90+6.