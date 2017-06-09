Сараево, 9 июня, 2017, 23:44 — ИА Регнум. 9 июня на стадионе «Билино Поле» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы Н между сборными Боснии и Герцеговины и Греции. Матч завершился со счетом 0:0.

Футбол

Статистика матча (Босния и Герцеговина/Греция)

Удары 9/5

Удары в створ 6/0

Владение 49%/51%

Фолы 18/12

На данный момент Босния и Герцеговина осталась на 3-м месте с 11-ю очками. Греция занимает вторую строчку с 12-ю очками.

Составы на матч:

Босния и Герцеговина: Бегович, Бичакчич, Враньеш, Шунич, Зуканович, Пьянич, Лулич, Вишча, Яяло, Ибишевич, Джеко.

Греция: Карнезис, Манолас, Торосидис, Сократич, Стафилидис, Циолис, Зека, Фартунис, Манталос, Митроглу, Бакасетас.

Главный арбитр матча: Никола Риццоли.

Предупреждения: Манолас — 16, Зуканович — 16, Сократис — 33, Донис — 58, Бичакчич — 61, Яяло — 65, Ибишевич — 90+6.