Олонец, Карелия, 10 июня, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Десятого июня жители Карелии отметят один из главных региональных праздников — День республики. С 2013 года столица — Петрозаводск — перестала быть основной площадкой праздника: День республики теперь по очереди принимают районные центры Карелии.

Официальный портал Республики Карелия Олонец

В последние годы торжества уже прошли в Пряже, Кондопоге, Сортавале и Костомукше. На очереди один из древнейших городов региона — Олонец. Первое письменное упоминание этого низинного селения датируется 1137 годом. Сегодня Олонец — один из райцентров республики, место проживания карелов-ливвиков.

Праздник в честь 97-летия образования республики начнется в 09:00 с божественной литургии в соборе Смоленской иконы Божьей Матери на острове Мариам, расположенном в черте города у слияния рек Олонка и Мегрега.

Последующие 13 часов праздника вместят в себя самые разные события: возложение венков к могиле Неизвестного солдата; презентацию памятной монеты серии «Древние города России» с изображением Олонца; мастер-классы по карельским «городкам» — игре кююккя; показательные программы по боксу, рукопашному бою, фитнесу, футболу; интерактивную площадку музея-заповедника «Кижи»; выступление народного театра кукол «Čičiliusku»; фестиваль деревянной скульптуры «Сказочная Карелия».

Завершится праздник театрализованной танцевальной программой для молодежи и фейерверком.

Отметим, что свои программы в День республики Карелия подготовили и другие районные центры, а также Петрозаводск. Встретят праздник и в Москве — карелы приготовили для жителей и гостей столицы фестиваль «Мельница Сампо», который пройдет в музее-заповеднике «Коломенское».

Полная программа мероприятий опубликована на портале правительства Карелии.