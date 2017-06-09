Вашингтон, 9 июня, 2017, 23:37 — ИА Регнум. Соединенные Штаты привержены 5-й статье Устава НАТО, которая гласит, что каждый член военного альянса будет защищен другими членами альянса в случае нападения, заявил президент США Дональд Трамп, 9 июня сообщает Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

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«…я заявляю, что Соединенные Штаты берут на себя обязательства, предусмотренные 5-й статьёй. И, конечно, мы состоим там, чтобы защищать», — заявил Трамп.

Напомним, в прошлом месяце союзники США по НАТО были шокированы тем, что Трамп не заявил о приверженности Соединенных Штатов 5-й статье Устава во время саммита НАТО в Брюсселе.

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На саммите Трамп в очередной раз заявил, что страны-члены НАТО должны платить справедливые взносы — 2% ВВП. Президент США считает, что американские налогоплательщики не должны оплачивать безопасность других стран из собственного кармана.