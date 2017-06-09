Вашингтон, 9 июня, 2017, 23:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов под присягой рассказать о всех своих встречах и разговорах с бывшим директором Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми. Об этом Трамп заявил сегодня, 9 июня, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Policía Nacional de los colombianos Джеймс Коми

Журналисты спросили Трампа, готов ли он дать показания о беседах с Коми под присягой.

«Я готов на 100%», — ответил президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что показания Коми в Конгрессе ясно дают понять, что никакого сговора его команды с Россией не было, он сам не препятствовал правосудию, а источником утечек секретной информации в СМИ был сам Коми.

«Нет сговора, нет препятствия, он — источник утечек», — подчеркнул Трамп.

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Ранее адвокат Трампа Марк Касовиц заявил, что Коми признал факт передачи информации СМИ: в своих показаниях Конгрессу он заявил, что передал журналистам через друга записку, составленную после беседы с Трампом.