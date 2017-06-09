Вашингтон, 9 июня, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил Катар в осуществлении финансирования террористических группировок на «очень высоком уровне».

Larry Johnson Катар

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

При этом президент США призвал Катар немедленно прекратить такие действия.

«Катар исторически занимался финансированием терроризма на очень высоком уровне. Я и Рекс Тиллерсон, с нашими генералами и народом страны, приняли решение призвать Катар прекратить финансирование терроризма и экстремистской идеологии», — сказал Трамп.

Напомним, 5 июня вокруг Катара разразился дипломатический скандал. К 8 июня десять стран — Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова, разорвали с Дохой дипломатические отношения. Такое решение страны региона объяснили тем, что Катар финансирует международные террористические группировки и является дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Объединённые Арабские Эмираты полностью закрыли своё воздушное пространство для любых рейсов, направляющихся в Катар или из него.

В свою очередь, министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани заявил 9 июня, что блокада его страны государствами Персидского залива является нарушением международного права.