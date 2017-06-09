Челябинск, 9 июня, 2017, 22:42 — ИА Регнум. На Южном Урале в ближайшие годы может появиться гипермаркет «Икея». Строительство комплекса «Мега» планируется начать в 2018 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

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В ходе заседания наблюдательного совета Агентства инвестиционного развития региона глава области Борис Дубровский напомнил о задаче — привлечение в регион 4 млрд инвестиций за 2017 год. В свою очередь, глава агентства Анатолий Лобко сообщил о проектах, которые поддерживает данная структура. Среди них производство мебельных фасадов в Еманжелинске, строительство второй очереди завода по производству наполнителей из молотого мрамора и другие.

Отдельно речь зашла о проекте строительства многофункционального центра «Мега», в котором расположится «Икея». Объект появится в Сосновском районе. Строительство планируется начать уже в 2018 году.

Отметим, IKEA ждали в Челябинске ещё в 2010 году. На тот момент столица Южного Урала была единственным российским городом-миллионником без этого магазина. Как сообщал корреспонденту ИА REGNUM на тот момент директор компании по земельным вопросам Ян Молема, организация была готова обсуждать такую возможность. Также «Икея» выражала готовность сотрудничать с Южным Уралом. Однако она отказались заключить соглашение, в соответствии с которым им предоставлялась площадка для строительства магазина на территории Копейска.

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А уже в начале 2017 года стало известно, что южноуральцы согласовали с компанией дорожную карту по строительству магазина в Сосновском районе.

Объем инвестиций составит около 10 млрд рублей. Открыть торговый комплекс планируется в 2020 году.