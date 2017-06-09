Вашингтон, 9 июня, 2017, 22:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен результатом внеочередных парламентских выборов в Великобритании. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает Sky News.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Журналисты попросили Трампа прокомментировать итоги внеочередных парламентских выборов в Великобритании.

«Удивительно», — сказал Трамп.

Каких-то деталей он не уточнил.

Напомним, в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы, после которых ни одна из партий не смогла сформировать правительство большинства.

Инициатором досрочных выборов была премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Тереза Мэй. Она рассчитывала, что досрочные выборы укрепят позиции консерваторов перед переговорами о выходе Великобритании из Евросоюза.

Однако Мэй просчиталась — её партия потеряла места в парламенте и теперь вынуждена создавать коалицию. Мэй уже заявила, что будет сотрудничать с североирландской Демократической юнионистской партией, однако не уточнила, в какой форме это сотрудничество будет проходить.

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