Киев, 9 июня, 2017, 22:28 — ИА Регнум. «Принято решение о запрете въезда Вилли Виммеру на территорию Украины сроком на 5 лет», — цитирует агентство слова Елены Гитлянской.

Bundesarchiv, Bild Вилли Виммер. 1990

По словам спикера СБУ, такое решение принято ведомством из-за поездки бывшего депутата бундестага в Крым в марте 2017 года. Киевские власти утверждают, что при этом немецкий политик нарушил некий «установленный порядок».

Стоит напомнить, что тогда российский полуостров посетила целая делегация из представителей Европарламента, политиков Евросоюза, стран СНГ и Латинской Америки.

Реакция немецкого политика на это решение СБУ пока неизвестна. Также неизвестно, планировал ли Вилли Виммер вообще посещать Украину в обозримом будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией после проведённого там в марте 2014 года всенародного референдума, на котором большинство крымчан высказались за отделение их региона от Украины и воссоединение с Россией.