Ижевск, 9 июня, 2017, 22:05 — ИА Регнум. В удмуртском поселке Камбарка при пожаре погибли двое детей — пятилетний мальчик и трехлетняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии.

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По данным следствия, утром 9 июня родители ушли, закрыв дверь на ключ — дети остались дома одни. Пожар произошел из-за неосторожного обращения детей с огнем, в результате брат и сестра погибли.

До настоящего момента проведен осмотр места происшествия, осмотр тел погибших детей, допрошены их родители, родственники, соседи, назначены судебно-медицинская, пожаротехническая экспертизы. Продолжается проведение мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

По информации республиканского управления МЧС, пожар произошел в 11:10 по местному времени в одной из квартир жилого дома. Площадь пожара составила 20 кв метров. К тушению привлекались 16 спасателей и 4 единицы техники.