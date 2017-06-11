Москва, 12 июня, 2017, 00:03 — ИА Регнум. 12 июня представители партии «Единая Россия» примут участие в торжественных мероприятиях, концертах и проведут конкурсы, спортивные и творческие мероприятия, посвященные Дню России во всех регионах страны.

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Также в социальных сетях запушен конкурс «Успех России» на лучшую фотографию. Все желающие на своих страницах в соцсетях под хештегом «#УспехРоссии #ДеньРоссии» могут выкладывать фотографии по теме — как учат детей заботиться о своей Родине.

«Это сравнительно молодой, но очень значимый и важный праздник для нашей страны. В этот день мы вспоминаем историю становления российской государственности, усилий, направленных на сплочение нашего многонационального народа. Безусловно, путь становления российской государственности был долог и нелегок. Однако у нас есть все основания гордиться нашей Родиной, нашей богатой историей, великими подвигами предков, достижениями наших соотечественников и нашим народом, который с достоинством проходит через все трудности и испытания», — заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

Депутат Госдумы добавил, что отделения «Единой России» примут участие и проведут свои праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России по всей стране.

Так, одними из первых День России встретят жители Камчатского края. В Петропавловске-Камчатском торжества, посвященные Дню России, пройдут на площади Ленина. С поздравлением к жителям города обратится секретарь Камчатского регионального отделения Партии Валерий Раенко.

На Чукотке в митинге примут участие представители регионального отделения партии — перед горожанам на Центральной площади Анадыря выступит руководитель регионального исполкома партии Ольга Войчишина, а активисты «Молодой Гвардии» «Единой России» проведут общегородскую зарядку для всех желающих.

В Иркутске в этот день состоится акция «Живой флаг» — участники акции пронесут по центральной улице города 50-метровый флаг государства от Дворца спорта «Труд» до сквера им. Кирова. С напутственным словом к горожанам обратится секретарь Иркутского регионального отделения Партии «Единая Россия» Сергей Брилка.

В Алтайском крае «Единая Россия» в День России будет работать на нескольких площадках административного центра — Барнаула. Так, на площади Сахарова активисты и волонтеры будут раздавать партийную символику и запустят дирижабль с логотипом «ЕР», а на Речном вокзале состоится концерт под открытым небом. Завершит праздничную программу авиашоу.

Спортивно-развлекательную программу «Единая Россия — здоровая и сильная Россия» представят в Чебаркуле: горожане смогут принять участие в «веселых стартах», а также посмотреть концертные номера, выступление команд черлидеров и поэтического клуба «Родник».

В Республике Коми праздничное шествие будет приурочено не только ко дню России, но и ко Дню Сыктывкара — митинг в республиканской столице пройдет на улице Коммунистическая. А в соседнем Ненецком автономной округе партийцы организуют детский праздник, а также проведут акцию: волонтеры «Единой России» и молодогвардейцы опросят горожан на тему истории и значения праздника. Всем участникам акции вручат ленты-«триколор» и красочные памятки о Дне России.

В Волгограде региональное отделение Партии проведет акцию «#Россия/Настоящая/Твоя». В рамках мероприятия конкурс танцевального фристайла, перформанс с участием граффитистов, будет открыта площадка чтецов «Россия — муза поэтов». Состоятся фотовыставка и лекториум под открытым небом.

В Брянской области в День России состоится выставка детских рисунков, участников конкурса «А я люблю свои места родные…», проводимого в рамках партпроекта «Детские сады-детям». 101 работа, прошедшая первый этап голосования, будет выставлена на стендах на Площади партизан. За лучшие работы проголосуют прохожие.