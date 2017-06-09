Дамаск, 9 июня, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Сирийская армия выбила отряды «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с газового месторождения Шаер под Пальмирой, сообщил журналистам командующий российской группировкой войск в Сирийской Арабской Республике генерал-полковник Сергей Суровикин.

Quim Bahí Колонны Пальмиры

По информации командующего, теперь террористы лишились еще одного источника доходов, ранее получаемых ими от незаконной добычи энергоносителей.

Сергей Суровикин уточнил, что в ходе этих боев «под контроль сирийской армии перешли три населенных пункта и 66 важнейших высот в районе Пальмиры».

Командующий российской группировкой войск в Сирии подчеркнул, что в результате сирийская армия вплотную подошла к контролируемому боевиками населенному пункту Арак. После его освобождения от террористов будут созданы необходимые условия для развития наступления в направлении Эс-Сухне и Дейр-эз-Зора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Суровикин обвинил коалицию, возглавляемую США, в сговоре с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате этого сговора отряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без боя сдают силам коалиции занятые ими населенные пункты и передислоцируются в те провинции, где им нужны дополнительные силы для активного противодействия сирийским правительственным войскам, в частности под Пальмиру и Дэйр-эз-Зор.

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