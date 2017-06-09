Москва, 9 июня, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Несмотря на то, что глава государства осенью 2016 года на «Форуме действий» ОНФ поддержал предложение фермеров перейти к реализации земель сельхозназначения не на аукционной, а на конкурсной основе, чтобы облегчить крестьянским хозяйствам доступ к земле, и дал соответствующее поручение, Федеральная антимонопольная служба России отказывается поддерживать такой переход. Эксперты Народного фронта считают, что позиция ФАС, изложенная в правительственном докладе, поступившем в Народный фронт, противоречит сути поручения президента и не учитывает мнение большинства фермеров.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Механизатор

Общероссийский народный фронт считает необходимым не снимать с контроля исполнение поручения президента и повторно обращается к правительству с просьбой учесть предложения экспертного сообщества при его выполнении.

«Чтобы поддержать развитие фермерских хозяйств и дать им возможность конкурировать за землю с агрохолдингами на справедливых условиях, необходимо перейти от нынешней системы распределения сельхозземель через аукционы к конкурсной основе, где основным критерием отбора должны стать не финансовые возможности претендентов, а показатели, позволяющие определить наиболее эффективного будущего собственника. Эксперты ОНФ предлагают двухэтапный механизм предоставления участков физическим и юридическим лицам: первый — проведение конкурса со специальными условиями к его участникам, предоставляя преимущество местным малым и средним сельхозпроизводителям. В случае же, если выставленный на конкурс земельный участок оказался невостребованным местным малым и средним агробизнесом, то тогда уже получить его может любой желающий», — пояснила эксперт рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика», глава крестьянско-фермерского хозяйства Елена Малышева.

Отметим, что сейчас Земельный кодекс РФ позволяет передавать в аренду или в собственность земли сельхозназначения только путем проведения аукционов. Однако фермеры, выступая на экспертных встречах в ОНФ, не раз говорили о том, что такой механизм сильно затрудняет для них возможность купить или арендовать нужный участок: на аукционе побеждает тот, кто предлагает большую сумму денег, а не тот, кто мог бы эффективнее использовать эту землю. В подобных условиях малому агробизнесу невозможно тягаться с крупными холдингами. К тому же аукционы порождают различные формы махинаций, включая вымогательство у реальных товаропроизводителей «отступных» за то, что подставные участники торгов откажутся от участия в них.

Эта тема впервые вышла на федеральный уровень, когда глава подмосковного крестьянско-фермерского хозяйства Елена Малышева обратилась в Народный фронт, рассказала о безуспешных попытках своего хозяйства в течение трех лет арендовать землю и получила возможность обсудить проблему с главой государства в ходе «Форума Действий» ОНФ в ноябре 2016 г. Президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин ответил, что готов поддержать реализацию земель сельхозназначения не на аукционной, а на конкурсной основе, но с учетом всех возможных рисков, чтобы предотвратить возникновение новых жульнических схем. После чего в декабре он дал правительству поручение подготовить соответствующий законопроект.

Рабочая группа ОНФ «Честная и эффективная экономика» провела опрос фермерского сообщества, чтобы оценить действующую систему распределения земель сельскохозяйственного назначения, по итогам которого эксперты сформулировали предложения по новым механизмам предоставления земель в собственность или аренду. Эти идеи прошли общественное обсуждение на круглом столе ОНФ с участием представителей Минсельхоза России, Минэкономразвития, ФАС России, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, отраслевых ассоциаций и союзов, а также научного и экспертного сообщества и были официально направлены в Минсельхоз и в Минэкономразвития России с рекомендацией учесть их при исполнении поручения президента.

Однако, изучив доклад правительства о ходе выполнения этого поручения, который поступил в Народный фронт, члены рабочей группы «Честная и эффективная экономика» обнаружили, что предложения экспертного сообщества учтены не были. В докладе представлена официальная позиция Федеральной антимонопольной службы России — она не поддерживает переход на предоставление земельных участков по результатам конкурса и характеризует действующую процедуру как доступную для участия торгов.

Правительство вместо того, чтобы исполнить поручение президента и внести в законодательство изменения, предусматривающие отдавать сельхозпроизводителям в собственность или в аренду земельные участки исключительно на конкурсной основе, предложило лишь предоставлять землю в льготном порядке без проведения торгов начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам. Эксперты Народного фронта поддерживают эту инициативу, однако, по их мнению, данный шаг не решает главной проблемы по обеспечению доступности земельных ресурсов для местных малых и средних работающих сельхозпроизводителей.