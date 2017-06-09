Берлин, 9 июня, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Уровень вредных выбросов автомобиля Porsche Cayenne V6 TDI, оснащенного дизельным двигателем, не соответствует установленным экологическим требованиям, 9 июня сообщает Reuters со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Komenda.at Эрвин Коменда, Ферри Порше, Фердинанд Порше

Испытательный институт TUV Nord измерил уровень вредных выбросов Porsche Cayenne V6 TDI при нормальных условиях движения.

«Тестирование показало, что уровень вредных выбросов превышает пределы, установленные для данного типа автомобилей. Данные показатели не были бы одобрены властями», — заявил представитель TUV Nord Хелге Шмидт.

В компании Porsche заявили, что Der Spiegel прислал результаты тестирования, полученные в TUV Nord.

«Для нас они не понятны, — завили представители Porsche.

Напомним, головной компанией концерна Porsche является Volkswagen AG, которая столкнулась с дизельным скандалом в сентябре 2015 года.

В Volkswagen признали, что на автомобилях, оснащенных дизельным двигателем, было установлено программное обеспечение, которое значительно снижало уровень вредных выбросов при проведении испытаний.

В США Volkswagen выплатит до $25 млрд компенсаций и выкупит около 500 тыс. автомобилей, уровень вредных выбросов которых не соответствует американским экологическим нормам.