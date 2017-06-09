Санкт-Петербург, 9 июня, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Советник губернатора Санкт-Петербурга, президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга Алексей Бурчик днем 9 июня был сбит машиной в центре города, в нескольких метрах от здания комитета по физкультуре и спорту. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред, он госпитализирован.

Fbp.ru Алексей Бурчик

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УГИБДД, около 13:22 у дома 16 по Миллионной улице в Центральном районе водитель автомобиля Hyundai, мужчина 1975 года рождения, совершил наезд на пешехода, 1953 года рождения, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Позже стало известно, что пешеходом был Алексей Бурчик.

Он родился 7 февраля 1953 года в Ленинграде. Окончил ЛГУ им. А. А. Жданова по специальности «экономист» и Институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Игрок и капитан команды «Светлана» (1974−1988 гг.), игрок команды «Балтийская звезда», чемпион Европы, Всемирных игр мастеров, призёр чемпионата мира.

Мастер спорта СССР, мастер спорта России международного класса, заслуженный работник физической культуры РФ.

Президент баскетбольного клуба «Балтийская звезда». С 2014 года — советник губернатора Санкт-Петербурга.