Челябинск, 9 июня, 2017, 21:53 — ИА Регнум. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пропустил начало саммита ШОС в Астане. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, он не прибыл на открытие.

Kremlin.ru Участники заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. Астана, 9 июня 2017 года

«Делегация от Челябинской области будет (на саммите ШОС в Астане — ИА REGNUM ). Пока Борис Александрович едет в Харбин», — сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Вместе с тем, пресс-секретарь заверил, что повышенное внимание к саммиту ШОС есть и остаётся, и никак не связано с отсутствием или наличием внимания к началу саммита ШОС в Астане. При этом часть экспертов скептически относится к возможности проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Главная причина, по которой эксперты считают уже невозможным проведение глобального мероприятия в столице Южного Урала — это упущенное время на подготовку. Объектов необходимо построить много и они серьезные, а стройка еще не начиналась.

Такого мнения придерживается глава консалтинговой фирмы «КЭМП» Яков Гуревич. Другой эксперт, политолог Александр Подопригора, и вовсе считает, что вероятность проведения саммитов в Челябинске — ничтожна. По его данным, шансов на проведение мероприятия международного масштаба больше у Екатеринбурга, в котором, в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу, уже к 2018 году будет готова инфраструктура для приёма высокопоставленных гостей.

«Это высказываются мнения. Мы полностью заточены на подготовку к этому мероприятию, потому что мы, в отличии от многих, хорошо помним встречу Бориса Александровича Дубровского с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, на которой он спрашивал у губернатора, как идет подготовка к саммитам ШОС и БРИКС. И если есть у кого сомнения, пройдет саммит в Челябинске, то у нас точно нет», — сказал Дмитрий Федечкин.

Как пояснил пресс-секретарь главы региона, вероятность отмены саммита в Челябинске в 2020 году командой Дубровского даже не рассматривается, настрой сугубо оптимистический — саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году будут проведены.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. 4 апреля 2016 года

Напомним, 4 апреля 2016 года в Ново-Огареве Владимир Путин обсудил с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским планы проведения саммитов ШОС и БРИКС. Глава России спросил губернатора об объектах к мероприятию, о предстоящих затратах на строительство, а также о последующем использовании построенных сооружений.

Также читайте: Саммит ШОС в 2020 году может состояться не в Челябинске

Отметим, в Шанхайскую организацию сотрудничества входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. О планах вступления в ШОС заявляли Индия и Пакистан. Основные направления сотрудничества стран-участников, — это борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, экономическое и энергетическое партнерство, научное и культурное взаимодействие. В организацию БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее по теме: Саммит ШОС в Челябинске: инвесторы найдены?