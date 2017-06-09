Москва, 9 июня, 2017, 21:25 — ИА Регнум. 500 залпов раздадутся с Красной площади в честь Дня России 12 июня в 22.00, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские флаги

В честь Дня России 12 июня на Красной площади состоится праздничный концерт, который начнется в 17.00.

«Завершится программа примерно в 22.00 праздничным фейерверком, который запустят у Большого Москворецкого моста между улицами Москворецкой и Варваркой. В небо взмоет 500 разноцветных залпов. Фейерверк продлится пять минут», — сообщается на портале мэра и правительства Москвы в пятницу, 9 июня.

Попасть на концерт на главной площади страны можно будет только по пригласительным билетам. Ожидается, что в праздновании участие примут более 30 тысяч человек.

Кроме того, в ночь на 12 июня в День России в Москве с 00:00 по 04:00 крупнейшая российская IT-компания «Mail.ru» подсветит свое здание на Ленинградском проспекте в цвета Российского флага.

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