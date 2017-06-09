Санкт-Петербург, 9 июня, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Вероятной причиной железнодорожной аварии, случившейся в пригороде Санкт-Петербурга вечером 8 июня, стали ошибочные действия машиниста: он проехал на запрещающий сигнал станционного светофора. Об этом сегодня, 9 июня, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Szsut.sledcom.ru Сошедшая с рельс электричка в Петербурге

Напомним, сход с рельс трех вагонов пригородного электропоезда произошел в поселке Белоостров в Курортном районе Петербурге в 22:30 8 июня. В электричке находилось не менее 50 пассажиров. Никто из них не пострадал лишь потому, что вагоны не опрокинулись из-за невысокой скорости в момент аварии. Люди были эвакуированы, прерванное железнодорожное движение к утру восстановлено.

По факту ЧП на железнодорожном переезде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным следствия, электропоезд проследовал выходной светофор станции Белоостров на запрещающий сигнал светофора, тем самым автоматически активировал сбрасывающий остряк, предназначенный для предотвращения самопроизвольного выхода подвижного состава на главные пути.

В результате срабатывания сбрасывающего остряка произошел сход с рельс трех головных вагонов электрички на железнодорожном переезде станции, где через пути проходит Александровское шоссе.

«Таким образом, при оказании услуги по перевозке пассажиров на электропоезде перевозчиком и владельцем инфраструктур не обеспечена безопасность пассажиров, при этом создана реальная угроза жизни и здоровью граждан», — отметили в СЗСУ на транспорте, признав, что сход вагонов мог закончиться их опрокидыванием, которое привело бы к травмированию и гибели пассажиров.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.