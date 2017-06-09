Дамаск, 9 июня, 2017, 21:11 — ИА Регнум. Правительственные силы Сирийской Арабской Республики достигли иракской границы на юго-востоке Сирии, недалеко от района Аль-Танфа, сообщает 9 июня Reuters со ссылкой на собственный источник.

ВС САР

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«Первые подразделения армии и ее союзников прибыли в район сирийско-иракской границы, расположенный к северо-востоку от Аль-Танфа», — заявил собеседник агентства.

Напомним, данный район имеет решающее значение для иранских союзников президента Сирии Башара Асада, которые смогут организовать маршрут сухопутного снабжения из Тегерана в Ирак, Сирию и Ливан, что представляет серьезную угрозу для боевиков «умеренной оппозиции», поддерживаемых США.

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В районе Аль-Танфа расположен военный лагерь, в котором спецназ США проводит подготовку боевиков так называемой умеренной оппозиции.