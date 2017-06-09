Сборные России и Чили сыграли вничью — 1:1
Москва, 9 июня, 2017, 20:55 — ИА Регнум. В начале второго тайма правый латераль «Кальяри» Маурисио Исла открыл счет после ассиста Алексиса Санчеса — 0:1.
Дмитрий Голубович
Виктор Васин
Через 11 минут защитник ЦСКА Виктор Васин сравнял счет после подачи Дмитрия Комбарова — 1:1.
Статистика матча (Россия/Чили)
Удары 16/11
Удары в створ 7/4
Владение 33%/67%
Фолы 16/13
Составы на матч:
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Смольников, Шишкин, Комбаров, Миранчук, Головин, Глушаков, Самедов, Смолов.
Чили: Эррера, Хара, Босежур, Медель, Родригес, Эрнандес, Исла, Фуэнсалида, Видаль, Арангуис, Варгас.
Главный арбитр матча: Хесус Гил.
Предупреждения: Эрнандес — 34, Глушаков — 50, Хара — 65.
Голы: Исла 56 — 0:1, Васин 67 — 1:1.