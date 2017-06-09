Москва, 9 июня, 2017, 20:55 — ИА Регнум. В начале второго тайма правый латераль «Кальяри» Маурисио Исла открыл счет после ассиста Алексиса Санчеса — 0:1.

Дмитрий Голубович
Виктор Васин

Через 11 минут защитник ЦСКА Виктор Васин сравнял счет после подачи Дмитрия Комбарова — 1:1.

Статистика матча (Россия/Чили)

Удары 16/11

Удары в створ 7/4

Владение 33%/67%

Фолы 16/13

Составы на матч:

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Смольников, Шишкин, Комбаров, Миранчук, Головин, Глушаков, Самедов, Смолов.

Чили: Эррера, Хара, Босежур, Медель, Родригес, Эрнандес, Исла, Фуэнсалида, Видаль, Арангуис, Варгас.

Главный арбитр матча: Хесус Гил.

Предупреждения: Эрнандес — 34, Глушаков — 50, Хара — 65.

Голы: Исла 56 — 0:1, Васин 67 — 1:1.