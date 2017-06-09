Лондон, 9 июня, 2017, 20:42 — ИА Регнум. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-2 Spirit передислоцированы в Великобританию для применения в «регулярных операциях по сдерживанию», сообщает 9 июня пресс-релиз европейского командования Пентагона.

Tony Boyer B-2 Spirit

Стратегические бомбардировщики B-2 размещены в Великобритании на базе Королевских ВВС в Фэрфорде.

В пресс-релизе указывается, что бомбардировщики B-2 Spirit не будут участвовать в учениях BALTOPS или Saber Strike.

Кроме того, на базе ВВС в Фэрфорде также ожидается прибытие еще двух стратегических бомбардировщиков В-52Н. Вместе с ними общее количество стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе достигнет 10 единиц.

Напомним, ранее американские стратегические бомбардировщики уже дважды были замечены возле границ Калининградской области.