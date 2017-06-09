Лос-Анджелес, США, 10 июня, 2017, 01:40 — ИА Регнум. Одно из самых нелепых объяснений появления жанра нуар — это стремление отчаявшихся и осмелевших творцов выразить крик своей души, обнажая жестокую и нелицеприятную американскую действительность. Нелепых потому, что творцам того времени не было особо мощных причин отчаиваться (во всяком случае, в годы Великой депрессии причин было большое), ни уж тем более смелеть. О художниках той поры рассказывает историк кино Валерий Рокотов в цикле статей «Первый век Голливуда».

Цитата из к/ф «Вся королевская рать». реж Роберт Россен. 1949. США Голосуйте за меня, голодранцы. Ребята в кадиллаках вам ничего не дадут

Чего им действительно не хватало, так это свободы творчества, находившегося под жесткими ограничениями. Творчество было директивным, цензура правила балом. Иными словами, даже отчаявшись, возможности высказаться откровенно не было: возникающим тут же эффективно подавляли.

Подобная директивность делала «бунт» строго выверенным заказом на определенный поворот общественного мнения — или даже на мировоззренческую концепцию.

Знаменитая книга Роберта Уоррена «Вся королевская рать» — это история о совести, о взлете и гибели, нравственном возрождении, история горькая, но не безысходная. По этой книге и был снят фильм, напоминающий, что с литературой Голливуд способен обращаться, как повар с картошкой. Содержательная часть истории лишилась переживаний и очищения, и стала историей о политике, приходя в которую, даже самый хороший человек испортится до неузнаваемости. Миром правят не справедливость и идеалы, а личные интересы и амбиции.

Предатель, снявший этот фильм, — Роберт Россен, бросивший коммунистическую партию после войны, стремился всячески доказать, что перевоспитался. Однако идея не сработала, и Россеном заинтересовались, кто следует. Сдавать бывший товарищей он отказался, однако двух лет в черном списке (и, соответственно, без работы) хватило, чтобы он застучал, как дятел. Его снова допустили к работе, но былого запала у него уже не было: став «художником с перепуганной душой», он долго занимался самооправданием, так и не преуспел в этом и умер в возрасте всего 57 лет.

Читайте подробности здесь: Америка, куда ж несёшься ты

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