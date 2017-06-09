Киев, 9 июня, 2017, 20:29 — ИА Регнум. В Донбассе продолжаются спорадические бои с применением РСЗО, тяжелой артиллерии калибров 152 и 122 мм, минометов, танков, БМП и всего спектра стрелкового вооружения. Активизация боев зафиксирована на всех основных направлениях — Приморском, Луганском и Донецком. Об этом 9 июня заявляют официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин отметил, что за прошедшие сутки ВС Украины 54 раза нарушили режим прекращения огня. Погиб один боец ДНР.

По его словам, 4 июня ВСУ обстреляли позиций ДНР термобарическими боеприпасами.

«При этом отмечается применение ВСУ по Старомихайловке на Святую Троицу, 4 июня, термобарических выстрелов GTB-7S (граната выпускается на заводе в г. Сопоте, Польша) из РПГ-7 и применение 60-мм мин М73 НАТОвского стандарта. Данное вооружение в Украину поставляется из Польши. Хочу еще раз напомнить и обратить внимание мировой общественности на циничный обстрел со стороны ВС Украины поселка шахты «Трудовская» Петровского района Донецка, результатом которого стала гибель матери на глазах собственного сына, который также получил множественные осколочные ранения и сейчас находится в тяжелом состоянии. А также на обстрел населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Старомихайловка, в результате которых ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей. В Вооруженных силах ДНР погибло трое военнослужащих, один получил ранение. Представители СММ ОБСЕ продолжают фиксировать в своих отчетах отсутствие тяжелого вооружения украинских подразделений в местах хранения. Так, за прошедшую неделю представители миссии отметили отсутствие восемнадцати единиц 120-мм минометов», — сказал Басурин.

Он сообщил, что обстрелы ВСУ активизируются накануне переговоров в Минске и ротации украинских подразделений.

«Во-первых, это состоявшаяся 7 июня встреча в Минске, накануне которой украинской стороне необходимо было продемонстрировать обострение ситуации для обвинения Республик в срыве «режима тишины». А также реализовать ряд провокаций для срыва конструктивного диалога между представителями контактных групп по безопасности на фоне взаимных обвинений. Примерами являются беспощадные обстрелы окраин Донецка и поселка Крутая Балка, а также безуспешная попытка подразделений ВСУ захватить позиции соседней республики в районе населенного пункта Желобок. Во-вторых, присутствие в зоне АТО подразделений радикальных националистов Нацгвардии и ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих по указанию узкого круга лиц политической элиты Украины. В частности, располагая опубликованными в сети интернет документами и данными разведки, мы пришли к выводу, что заказчиками таких провокаций, как обстрелы 9 мая — Безыменного, 28 мая — Красногоровки, 30 мая — Авдеевки, 4 июня — окраин Донецка и 5 июня — поселка Крутая Балка, являются националистические силы, стремящиеся свергнуть Порошенко. В-третьих, в зоне АТО началась ротация ВСУ. В частности, вместо 30-й омбр, которая расположена в районе Волновахи, заходит 28-я омбр. 46-ю одшбр, дислоцируемую в районе Авдеевки, меняет 128-я огпбр. В этой связи уходящие бригады стремятся израсходовать оставшиеся запасы боеприпасов, а также не допустить свободного продвижения наших подразделений на брошенные украинские позиции», — сказал Басурин.

В НМ ДНР уверены, что украинское командование стремится взять под полный контроль националистические батальоны. При этом некоторые нацбаты разоружаются или уничтожаются.

«Это связано, прежде всего, с выясняющимися обстоятельствами обстрелов с позиций украинских националистов мирных населенных пунктов, в том числе на подконтрольной ВСУ территории. Самые несговорчивые подразделения националистов насильно разоружаются, а в отдельных случаях просто уничтожаются. Один из таких фактов стал известен нашей разведке, когда 31 мая ВСУ с вертолета было расстреляно до взвода националистов ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Волновахи. Данная информация подтверждена из различных независимых источников. Причиной принятия решения командованием АТО на уничтожение взвода националистов стало установление факта обстрела ими в ночь с 30 на 31 мая детского пионерского лагеря в селе Зеленый Гай, 20 км от линии соприкосновения войск. Имеется информация, что выживших успели доставить в ближайшую гражданскую больницу, но спустя несколько часов их увезли в неизвестном направлении. Данный факт тщательно скрывается», — рассказал Басурин.

Он считает, что оставление позиций ВСУ связано с падением морально-психологического состояния украинских военнослужащих в связи с низким материально-техническим обеспечением воинских частей и постоянным «урезанием» денежного довольствия.

«В частности, почти во всех идущих под замену воинских частях: 36, 92, 72, 53 бригадах ВСУ дезертирство достигло критического значения. Наша разведка отмечает оставление позиций ВСУ целыми подразделениями в районе Коминтерново, Докучаевска и других населенных пунктов, что вызывает недовольство среди Нацгвардии и ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Что примечательно, среди дезертиров немало офицеров. Например, только в 53 омбр — шесть лейтенантов, один капитан и три майора. Если уж офицеры, которых Украина выучила и воспитала, бегут, то что говорить о солдатах и сержантах, которых насильно и обманом загнали в ряды ВСУ! Отмечаются случаи боестолкновений между «добробатами» и отрядами дезертиров в районе населенных пунктов Пески, Мариуполь и Авдеевка. По имеющимся данным, в результате взаимных «дружественных» обстрелов за эту неделю шесть военнослужащих ВСУ погибли, а двое бойцов Нацгвардии Украины получили ранения», — добавил Басурин.

Он проинформировал, что разведкой ДНР выявлена подготовка украинскими спецслужбами на базе института МВД Украины в Харькове до 50 курсантов для съемок в постановочных видеоматериалах по задержанию и допросу, якобы, диверсантов и военнослужащих народных республик.

«Обнародование постановочных видео с замазанными лицами, а в некоторых случаях и с искаженным голосом, как это было во вчерашней «сенсации» украинских СМИ, конечно, не вызывает никакого доверия. Особенно после установления факта участия в них курсантов МВД Украины. Призываем жителей Украины относиться более критично к демонстрации украинскими спецслужбами своей работы, и не давать повода им вас обманывать», — призвал Басурин.

При этом пресс-служба НМ ДНР сообщила, что сегодня украинские войска обстреляли позиции ДНР в пос. Александровка (окраина Донецка). В результате боев повреждено 11 домов.

Кроме того, 9 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что за прошедшую неделю украинские войска выпустили по позициям ЛНР более 1,5 тыс. боеприпасов.

«За минувшую неделю украинские силовики 82 раза нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе, применялось запрещенное Минскими договоренностями вооружение: 152 и 122-мм артиллерия, минометы калибром 120 и 82 мм, БМП, зенитные установки, ПТУР (противотанковые управляемые ракеты — примечание ЛИЦ), гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 1506 снарядов, мин и гранат», — сказал Марочко, уточнив, что по сравнению с прошлой неделей количество обстрелов увеличилось на 551.

По его словам, в течение минувшей недели обстрелам со стороны украинских силовиков подвергались позиции ЛНР в населенных пунктах: Калиновка, Логвиново, Лозовое, Санжаровка, Кировск, Стаханов, Первомайск, Калиново, Березовское, Алмазная, Фрунзе, Голубовский, Сокольники, Желобок, Пришиб, Красный Лиман, Хорошее, Христовое, Красный Яр.

Он сообщил, что в рядах ВСУ растут небоевые потери из-за суицидов, а также неумелого и неосторожного обращения с оружием и боеприпасами.

«К нам поступила информация об очередной небоевой потере в ВСУ в районе населенного пункта Болотенное Станично-Луганского района. Известно, что, находясь на наблюдательном посту временного опорного пункта, выстрелом в подбородок из личного оружия совершил самоубийство военнослужащий 14-й бригады ВСУ. В 53-й бригаде ВСУ, нарушив требования безопасности при совершении марша, погиб один военнослужащий бригады и двое получили ранения. А в третьем батальоне 93-й бригады при неосторожном обращении с оружием и боеприпасами от разрыва гранаты погибли двое военнослужащих», — рассказал Марочко.

В НМ ЛНР отметили, что солдаты 93-й бригады ВСУ, дислоцирующейся в районе населенного пункта Тошковка, два месяца не получают надбавку за участие в боевых действиях. В подразделениях бригады выявлены перебои с поставками горюче-смазочных материалов и питьевой воды.

«По нашим данным, в 93-й бригаде вооруженных сил Украины, дислоцирующейся в районе населенного пункта Тошковка, уже два месяца не производится выплата надбавки за участие в боевых действиях. В связи с этим в подразделениях поднимается очередная волна недовольства своим командованием, падает морально-психологическое состояние военнослужащих и растет количество отказов от несения дежурства на передовой», — сказал Марочко.

Он также проинформировал, что с осени 2016 года Украина сорвала почти 70 попыток разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской (под контролем ВСУ).

«8 июня украинская сторона в очередной раз сорвала мероприятия по выполнению рамочного соглашения по разведению сил и средств на участке № 1 в районе населенного пункта Станица Луганская. С осени 2016 года это уже 68 попытка разведения сил и средств в указанном районе. По всей видимости, киевское правительство не в состоянии со своей стороны организовать данное мероприятие. Только с начала этого года таких попыток было уже девять: в феврале и марте по одной, в апреле — четыре, в мае — две, и теперь в июне еще одна. Мы, в свою очередь, выполнили все требования данного соглашения и по-прежнему готовы к выполнению соглашений, но это произойдет только в зеркальном порядке», — подчеркнул Марочко.

В свою очередь 9 июня спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Лысенко отметил, что за минувшие сутки в Донбассе один военнослужащий погиб, шесть военных ВСУ и восемь военных Госпогранслужбы получили ранения и травмы.

По его словам, вчера вечером войска ДНР совершили обстрел жилого сектора Сартаны (Приморское направление) из 122-мм артиллерии. Артиллерийские снаряды взорвались «в жилом секторе, где располагается комендатура Государственной пограничной службы Украины».

При этом было повреждено здание и техника местной агрофирмы, газопровод и газораспределительная станция, где возник пожар. Среди местных жителей пострадавших нет.

Лысенко отметил, что позиции ВСУ в Марьинке, Красногоровке, Водяном и Широкино попали под минометный огонь.

«Около полудня во время вражеского обстрела Марьинки 49-летняя женщина получила осколочное ранение ноги. Женщина доставлена в больницу города Курахово», — сказал Лысенко.

Он сообщил, что в Трехизбенке и Екатериновке (Луганское направление) украинские войска дважды накрывало минометным огнем.

«Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло восемь вражеских обстрелов, в том числе четыре минометных. Всего по нашим позициям было выпущено 26 мин», — рассказал Лысенко.

Полковник проинформировал, что на Донецком направлении основные боевые действия ведутся в районе Авдеевки, где войска ДНР неоднократно применяли минометы и танки. Лысенко рассказал, что в Каменке Ясиноватского района (под контролем ВСУ) в результате боев 15-летний подросток получил осколочные ранения. Парня оперативно доставили в больницу Покровска.

При этом спикер пресс-центра штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович уточнил, что вчера жилые кварталы поселка Каменка войска ДНР обстреляли из 82-мм минометов и ствольной артиллерии калибра 122-мм. Он заверил, что в населенном пункте нет украинских войск.

«Характер некоторых воронок и осколков свидетельствует даже о 152-мм. Сейчас соответствующие специалисты выясняют… В некоторых дворах сразу по два попадания. Разрушено несколько хозяйственных построек, поврежден трактор, оборванные линии электропередач и тому подобное», — отметил он.

В то же время, 9 июня, редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов подтвердил, что «1−6 июня 2017-го штурмовые группы 1-го и 2-го батальонов 93-й бригады заняли район высоты 150,3 и северную окраину села Желобок» (ЛНР). Стороны пока не заявили об этом официально.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Донбассе противоборствующие стороны согласовали установление режима тишины для проведения восстановительных работ на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. По словам источника в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), восстановительные работу пройдут сегодня, в присутствии российских офицеров в СЦКК, наблюдателей миссии ОБСЕ и представителей оперативного командования ДНР.

Напомним, что представители ДНР и ЛНР на встрече участников Контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября) и Золотого (1 октября). У Станицы Луганской отвод сорван.