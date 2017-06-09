Донецк, 9 июня, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, в прифронтовом городе Докучаевск (ДНР) местные власти ввели режим повышенной готовности из-за отсутствия питьевой воды. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ДНР подполковник службы гражданской защиты Виталий Зарубин.

Франсиско Гойя. Женщина и двое детей у источника (фрагмент). 1786

Он отметил, что 8 июня в результате ведения боевых действий была остановлена работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода.

«Из-за остановки работы насосной станции прекращено водоснабжение Докучаевска. Сегодня в городе проведено внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на которой определены мероприятия по реагированию на сложившуюся обстановку. Решением главы городской администрации в Докучаевске введен режим повышенной готовности, население города проинформировано», — сказал Зарубин.

При этом чиновник напомнил, что в ДНР обстрелы инфраструктуры носят системный характер.

«Второго июня вследствие артобстрела была повреждена высоковольтная линия электропередач в районе рынка «Господар» Ясиноватского района, что повлекло за собой отключение Донецкой фильтровальной станции. 6 и 7 июня, после достижения договоренностей, группой пиротехнических работ МЧС ДНР совместно с представителями ОБСЕ и СЦКК проведено обследование территории места повреждения высоковольтной линии, дороги и территории фильтровальной станции. После ремонта системы электроснабжения в 18:30 7 июня работа станции была возобновлена», — напомнил Зарубин.

В свою очередь генеральный директор коммунального предприятия «Вода Донбасса» Олег Мокрый заявил, что артобстрелы первого подъема Южнодонбасского водовода привели к тому, что сегодня рабочее место машиниста, дежурного электрика, а также других сотрудников предприятия — это бомбоубежище.

«Постоянные обстрелы вынуждают людей работать в бомбоубежище. Такая работа, как вы понимаете, не способствует нормальному функционированию насосной станции. В последний обстрел ВСУ мы насчитали 20−23 попадания. Системообразующих разрушений нет. Донецкую фильтровальную станцию мы перевели на резервный источник водоснабжения, но этого недостаточно. К большому сожалению, Красноармейская и Великоанадольская станции остались полностью без воды — они обслуживают порядка 400 тысяч человек. Также без воды остались такие крупные предприятия, как Авдеевский коксохимический задов и Кураховская ТЭС, которые расположены на территории, временно подконтрольной Украине. На территории Республики без воды остался Докучаевск», — рассказал Мокрый.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня пресс-служба коммунального предприятия «Вода Донбасса» проинформировала об остановке насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода (Ясиноватский район, ДНР). В результате остановки станции прекращена подача воды на четыре подконтрольные ВСУ фильтровальные станции — Красноармейскую, Великоанадольскую, Старокрымские № 1 и №2. По данным пресс-службы, основной урон от остановки насосной станции испытывает именно подконтрольная ВСУ территория.

«Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановлена в результате боевых действий. Прекращена подача воды из канала Северский Донец-Донбасс на четыре фильтровальных станций: Красноармейскую (водоснабжение населенных пунктов — города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов: города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное) Старокрымские № 1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым)», — говорится в сообщении.

«На Мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться из Старокрымского водохранилища. Полностью прекращена подача воды на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции, так как эти фильтровальные не имеют резервного источника водоснабжения», — добавили в пресс-службе.