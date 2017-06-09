Москва, 9 июня, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Создание совета блогеров в Госдуме является личной инициативой депутата от ЛДПР Василия Власова, предложение о создании подобной структуры избыточно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Создание некоего «совета блогеров» в Госдуме является личной инициативой депутата от ЛДПР, который после парламентских слушаний, посвященных молодежной политике, предложил создать сначала подобную структуру при комитете информационной политике, а теперь и при самом себе», — отметил Левин.

По словам главы профильного комитета, данная инициатива не имеет никакого отношения к решению Государственной думы. «Таким же образом подобные советы, комиссии, комитеты (нужное подчеркнуть) могут предлагать создавать все остальные депутаты Государственной думы и попытаться вслед за коллегой Власовым повысить свою цитируемость в интернете», — указал он.

Левин заверил, что «в настоящее время ничто не мешает блогерам с активной гражданской позицией, специализирующимся на той или иной тематике, входить в экспертные советы, которые существуют при комитетах, высказывать свою позицию по актуальным законопроектам и готовить свои отзывы к ним».

Власов пригласил блогеров принять участие в заседании совета блогеров 19 июня.

Ранее Власов после парламентских слушаний предложил главе комитета Госдумы по информполитике Леониду Левину («Справедливая Россия») создать совет популярных блогеров. Блогеры могли бы не только доносить до подписчиков информацию о готовящихся в нижней палате парламента законопроектах, но и участвовать в обсуждении инициатив, полагает депутат.